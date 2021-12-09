Генштаб России назвал ложью публикации о планах по вторжению в Украину
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов назвал ложью публикации о планах по вторжению в Украину, а перемещение войск внутри РФ не требует извещения на международном уровне, сообщает Деловая столица.
Как заявил Герасимов, информация о вторжении России в Украину является ложью.
"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью", — отметил он.