Состояние арсеналов угрожает нацбезопасности - Совет общественного контроля НАБУ

Хранение военных боеприпасов на аварийных арсеналах, строительство которых заблокировано компаниями с орбиты застройщика Микитася, чревато национальной безопасностью Украины.﻿ Такое заявление сделал Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для страны, ведущей войну, иметь взрывы и пожары на военных складах неприемлемо. Склады не строятся! Боеприпасы хранятся ненадлежащим образом. И это прямая угроза национальной безопасности Украины. Это коррупция и хищение там, где это может стоить государству жизней людей" , – говорится в распространенном заявлении.

Также в нем изложены факты, ранее озвучивавшие ряд СМИ в своих расследованиях по строительству трех арсеналов в Калиновке, Богдановке и Цветохе, которые Минобороны в 2018 году заказало у компаний "Северо-Украинский Строительный Альянс" и "БК "Укрстроймонтаж".

В частности, как сообщалось в многочисленных расследованиях, компании по орбите Микитася получили почти 1 млрд гривен авансовых платежей. Но с октября 2019 прекратили строительные работы, а к уже выполненным в Минобороны были серьезные замечания. Поэтому военные обратились в суд, старые контракты разорвали и заключили договоры с новыми подрядчиками.

Однако "СК "Укрстроймонтаж" и "Северо-Украинский Строительный Альянс" фактически блокируют строительные работы на военных складах, подвергая всю страну опасности.

В заявлении Совета общественного контроля НАБУ также отмечается, что Национальная полиция, ГБР и НАБУ открыли четыре уголовных производства по хищению средств на строительстве этих арсеналов.