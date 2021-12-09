Audi выпустила прощальную серию спорткаров TT RS Heritage

Audi выпустила прощальную серию спорткаров TT RS Heritage
Фото: Audi TT RS Heritage Edition

Купе Audi TT RS со следующего года удалят из линейки моделей в США, хотя обычные TT и TT S все еще будут доступны в течение 2022 года. Но поговаривают, что немецкий автопроизводитель собирается вообще снять эту модель с производства в конце производственного цикла, а вместо следующего поколения выпустить электрический кроссовер с таким названием, сообщает 24 Канал.

Прощальная серия Audi TT RS Heritage Edition будет выпущена тиражом в 50 машин. Спортивные купе будут представлены в специальных цветах от оригинальной Audi Quattro, причем каждого оттенка будет лишь 10 машин.

Модели Heritage Edition имеют несколько других обновлений в дополнение к специальным цветовым схемам. Купе получили особые колесные диски на 20 дюймов с пятиспицевым дизайном и двухцветным антрацитовым покрытием. Крышки зеркал имеют алюминиевые накладки. Пакет удаляет с кормы заднее антикрыло, но есть спортивный выхлоп с черными овальными патрубками. Внутри руль и селектор коробки передач покрыты алькантарой. На ковриках размещен логотип RS.

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Аккуратным штрихом является логотип Heritage Edition на нижней части задних окон со стороны пассажира. Логотип включает порядок запуска пятицилиндрового двигателя "1-2-4-5-3" и эмблему Quattro.

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Что касается двигателя, то под капотом спорткара остается тот же 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 394 лошадиные силы и с крутящим моментом в 480 Ньютон-метров. Он работает в паре с 7-скоростным “автоматом” и системой полного привода Audi Quattro. От 0 до сотни спорткар ускоряется за 3,6 секунды.

Цены на эту специальную модель начинаются от 81 450 долларов США, в то время как обычная версия TT RS 2022 года стоит от 73 200 долларов. Продажи стартуют в начале 2022 года.

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