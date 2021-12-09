Нацгвардейцы открыли огонь: мужчина пытался прорваться через блокпост возле Мариуполя

На одном из блокпостов вблизи Мариуполя нацгвардейцы применили оружие, когда правонарушитель пытался осуществить прорыв через блокпост. Его задержали, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Как сообщается, на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, который был с признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост.

"На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса" , - говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 39-летний житель Донецкой области. Его задержали. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.