Елена Кравец кардинально сменила имидж

Украинская шоувумен и актриса комедийного шоу "Квартал 95" Елена Кравец удивила подписчиков изменением образа. Артистку сравнили с российской эстрадной певицей Анжеликой Варум, сообщает Обозреватель.

В новом амплуа звезда появилась в танцевальном видео с Алексеем Потапенко и Олей Поляковой. На кадрах, которые Потап выложил на свою страницу в Instagram, знаменитости двигались под его песню (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артисты станцевали тренд под композицию "Здравствуй опа, Новый год".

Звезды снялись в музыкальном видео. Источник: Скриншот из Instagram @realpotap

Подписчики не сразу узнали комика, ведь она полностью сменила прическу. Елена двигалась под музыкальные мотивы с короткой стрижкой "под мальчика" и челкой. Подписчики начали активно сравнивать Кравец с Анжеликой Варум, ведь у женщин теперь похожие образы. Певица также известна своей любовью к короткой прически.

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