Елена Кравец кардинально сменила имидж
Украинская шоувумен и актриса комедийного шоу "Квартал 95" Елена Кравец удивила подписчиков изменением образа. Артистку сравнили с российской эстрадной певицей Анжеликой Варум, сообщает Обозреватель.
В новом амплуа звезда появилась в танцевальном видео с Алексеем Потапенко и Олей Поляковой. На кадрах, которые Потап выложил на свою страницу в Instagram, знаменитости двигались под его песню (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Артисты станцевали тренд под композицию "Здравствуй опа, Новый год".
Подписчики не сразу узнали комика, ведь она полностью сменила прическу. Елена двигалась под музыкальные мотивы с короткой стрижкой "под мальчика" и челкой. Подписчики начали активно сравнивать Кравец с Анжеликой Варум, ведь у женщин теперь похожие образы. Певица также известна своей любовью к короткой прически.
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