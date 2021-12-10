Готовим праздничную Калиту - традиционный украинский корж

Пришло время гастрономической подготовки к рождественским и новогодним праздникам. Одна из традиций - выпечка традиционного коржа - Калиты. Его готовили с маком, медом и орехами к празднику Андрея Первозванного 13 декабря, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Калиту когда-то пекли девушки к вечеру гаданий и вечерниц, которые проводились в ночь на Андрея - с 12 на 13 декабря. В корже должно было быть отверстие, в которое продевали нитку и подвешивали высоко. Во время молодежных развлечений парни соревновались в мастерстве: подпрыгивали и пытались откусить корж.

Калита может быть как постной, так и нет. А поскольку сейчас время Рождественского поста, предлагаем вам именно постный вариант выпечки.

Несколько советов для приготовления калиты

Орехи могут быть любыми: кешью, бразильский, фундук, кедровый и другие (можно все это смешать). А вместо изюма можно добавить сухофрукты и цукаты (манго, дыню, курагу, ананас, киви, папайю).

Мак в калите обязателен, но к нему можно добавить кунжут, кокосовую стружку или миндальные хлопья.

Фото: Так будет выглядеть наша Калита

Ингредиенты для Калиты:

Мука - 500

Теплая вода - 250 мл

Подсолнечное масло - 3 ст. л.

Мак с сахаром (2:1) - 200 г

Мед - 2 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - 1 щепотка

Грецкие орехи - 3 ст. л.

Сухая клюква или изюм - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление блюда