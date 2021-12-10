Готовим праздничную Калиту - традиционный украинский корж
Пришло время гастрономической подготовки к рождественским и новогодним праздникам. Одна из традиций - выпечка традиционного коржа - Калиты. Его готовили с маком, медом и орехами к празднику Андрея Первозванного 13 декабря, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.
Калиту когда-то пекли девушки к вечеру гаданий и вечерниц, которые проводились в ночь на Андрея - с 12 на 13 декабря. В корже должно было быть отверстие, в которое продевали нитку и подвешивали высоко. Во время молодежных развлечений парни соревновались в мастерстве: подпрыгивали и пытались откусить корж.
Калита может быть как постной, так и нет. А поскольку сейчас время Рождественского поста, предлагаем вам именно постный вариант выпечки.
Несколько советов для приготовления калиты
Орехи могут быть любыми: кешью, бразильский, фундук, кедровый и другие (можно все это смешать). А вместо изюма можно добавить сухофрукты и цукаты (манго, дыню, курагу, ананас, киви, папайю).
Мак в калите обязателен, но к нему можно добавить кунжут, кокосовую стружку или миндальные хлопья.
Ингредиенты для Калиты:
- Мука - 500
- Теплая вода - 250 мл
- Подсолнечное масло - 3 ст. л.
- Мак с сахаром (2:1) - 200 г
- Мед - 2 ст. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Соль - 1 щепотка
- Грецкие орехи - 3 ст. л.
- Сухая клюква или изюм - 3 ст. л.
Пошаговое приготовление блюда
- Возьмите глубокую миску и всыпьте в нее 500 г муки. Добавьте щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и 250 мл теплой воды. Немного вымесите ингредиенты.
- Добавьте в тесто 3 ст. л. подсолнечного масла и перемешайте.
- Смешайте мак с сахаром в пропорции 2:1, чтобы получился 1 стакан (200 мл). Оставьте 2 ст. л. мака для украшения калиты.
- За маком с сахаром всыпьте 3 ст. л. сухой клюквы или изюма. Оставьте немного изюма для украшения калиты. Теперь хорошо вымесите тесто, сформируйте шар и оставьте отдыхать в миске, накрытой полотенцем 20 минут.
- Пока тесто "отдыхает", включите разогреваться духовку до 180 градусов.
- После возьмите тесто и аккуратно сделайте отверстие в середине.
- Застелите противень пергаментной бумагой, выложите калиту, аккуратно сформировав форму. Украсьте праздничный корж маком и изюмом. Поставьте запекаться на 30 минут при температуре 180 градусов.