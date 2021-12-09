Премьер Великобритании стал отцом в седьмой раз

Премьер Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри объявили о рождении их второго ребенка. Об этом, ссылаясь на представителя пары, сообщает Интерфакс-Украина.

"Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить о рождении здоровой девочки в лондонской больнице ранее сегодня", - заявила представитель.

"Мать и дочь чувствуют себя очень хорошо", - добавила она.

Напомним, что Керри Джонсон объявила о беременности в июле в своем Instagram-аккаунте.

В апреле 2020 года у пары родился сын Уилфред.

У британского премьера всего семь детей. Двое - от нынешней супруги, четверо - от бывшей жены Марины Уиллер, а также внебрачный ребенок от искусствоведа Хелен Макинтайр.