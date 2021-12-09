Премьер Великобритании стал отцом в седьмой раз
Премьер Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри объявили о рождении их второго ребенка. Об этом, ссылаясь на представителя пары, сообщает Интерфакс-Украина.
"Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить о рождении здоровой девочки в лондонской больнице ранее сегодня", - заявила представитель.
"Мать и дочь чувствуют себя очень хорошо", - добавила она.
Напомним, что Керри Джонсон объявила о беременности в июле в своем Instagram-аккаунте.
В апреле 2020 года у пары родился сын Уилфред.
У британского премьера всего семь детей. Двое - от нынешней супруги, четверо - от бывшей жены Марины Уиллер, а также внебрачный ребенок от искусствоведа Хелен Макинтайр.