ПриватБанк можно было не национализировать – Александр Дубилет

Отчеты PricewaterhouseCoopers (PwC), которые международная компания готовила для ПриватБанка еще до национализации, показывали сложную, но преодолимую ситуацию в банке. Клиенты паниковали и забирали вклады на фоне эскалации ситуации на востоке страны, заявил бывший председатель правления банка Александр Дубилет, сообщает UBR.

"Когда [тогдашний президент Петр] Порошенко и [на тот момент глава НБУ Валерия] Гонтарева приняли политическое решение национализировать ПриватБанк, отчеты PwC стали для них одной из самых больших проблем" , – указал он.

По словам Дубилета, международные эксперты готовили отчеты по ПриватБанку последние несколько лет перед его национализацией. К тому же их всегда принимал Нацбанк. После национализации банка НБУ потребовал от PwC отозвать отчет, но компания отказалась.

Нацбанк отозвал лицензию у PwC. Со своей стороны, аудитор подал на НБУ в суд и выиграл его во всех инстанциях.

"Таким образом, PwC фактически не согласился с НБУ о дыре в капитале банка, о 99% связанных кредитов и прочих фантазиях" , – добавил Дубилет.

Напомним, Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям проводить заочное расследование относительно Александра Дубилета в деле об ущербе финучреждению на сумму более 8 млрд грн.