Alyona Alyona впервые представила публике бойфренда

Украинская рэперка Alyona Alyona долгое время скрывала личность любимого и не подтверждала, что встречается с блогером Денисом. Теперь она официально представила его фанам, сообщает 24 Канал.

Успешная украинская исполнительница Alyona Alyona наконец-то показала своего бойфренда. Удивления в сети было мало, однако впервые за 10 месяцев отношений рэперка подтвердила отношения с блогером с ником Yoxden.

Исполнительница впервые опубликовала фото с любимым. Пара снялась в экстравагантной фотосессии на бежевом фоне. Денис позировал на стуле в сером наряде с принтом и шляпе, в то время как Alyona Alyona села на колени бойфренда.

Фото из инстаграма Alyona Alyona

Рэперка поделилась, что встреча с Денисом – ее судьба. Она также рассказала, что она очень отличается от любимого, поэтому они и вместе.