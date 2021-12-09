Alyona Alyona впервые представила публике бойфренда
Украинская рэперка Alyona Alyona долгое время скрывала личность любимого и не подтверждала, что встречается с блогером Денисом. Теперь она официально представила его фанам, сообщает 24 Канал.
Успешная украинская исполнительница Alyona Alyona наконец-то показала своего бойфренда. Удивления в сети было мало, однако впервые за 10 месяцев отношений рэперка подтвердила отношения с блогером с ником Yoxden.
Исполнительница впервые опубликовала фото с любимым. Пара снялась в экстравагантной фотосессии на бежевом фоне. Денис позировал на стуле в сером наряде с принтом и шляпе, в то время как Alyona Alyona села на колени бойфренда.
Рэперка поделилась, что встреча с Денисом – ее судьба. Она также рассказала, что она очень отличается от любимого, поэтому они и вместе.
"Сложилось так, что с нашей первой встречи мы с Денисом больше не разъединялись. С каждым днем становилось все меньше сомнений в том, что Денис – мой человек,", – заметила звезда.