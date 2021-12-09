ДТП под Черниговом будет расследовать правительственная комиссия

Кабинет министров Украины создал правительственную комиссию по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 декабря 2021 года в Черниговской области, сообщает РБК-Украина.

Целью работы комиссии является установление причин ДТП с маршруткой, в котором погибли 13 человек.

Согласно распоряжению, возглавит комиссию заместитель министра инфраструктуры Мустафа-Маси Найем.

"Правительственной комиссии, созданной согласно этому распоряжению, подать до 31 января 2022 Кабинету министров Украины отчет о результатах расследования причин аварии" , - говорится в документе.

Напомним, в результате серьезное ДТП с маршруткой под Черниговом 7 декабря погибли 13 человек.

Полиция уже задержала водителя грузовика, который мог стать виновником ДТП под Черниговом. Ему вручили подозрение.

В прокуратуре заявили, что по результатам следствия будет дана правовая оценка всем без исключения обстоятельствам, приведшим к ДТП.

Отметим, вероятными причинами этого ДТП являются неблагоприятные погодные условия, скользкая дорога и плохое техническое состояние автобуса.