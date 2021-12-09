Oppo показала складной смартфон Find N

Oppo обнародовала небольшой видеоролик и официальное изображение своего первого складного смартфона, оборудованного гибким дисплеем. Аппарат носит название Find N, а его официальный анонс состоится менее чем через неделю - 15 декабря, сообщает 3Dnews.

Отмечается, что новинка является результатом четырёх лет исследований и разработок. В ходе создания этого флагманского устройства были получены шесть поколений прототипов.

В конструктивном плане модель Oppo Find N схожа с устройством Samsung Galaxy Z Fold3. Новинка имеет формат книжки с большим гибким дисплеем, складывающимся внутрь корпуса. На внешней стороне гаджета располагается вспомогательный экран, что позволяет работать с аппаратом в режиме традиционного моноблока.

Технические характеристики смартфона Oppo пока не раскрывает. По слухам, размер основного гибкого дисплея 2K OLED составит около 8 дюймов по диагонали, частота обновления — 120 Гц. Вспомогательный экран будет иметь диагональ примерно 6,5 дюйма. Устройству приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 888, бокового сканера отпечатков пальцев и аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 65-Вт подзарядки.

Сетевые источники сообщают о наличии фронтальной камеры, внутренней камеры и тройной камеры на тыльной панели корпуса. Цена ожидается в пределах 1500–1600 долларов США.