В Кабмине рассказали, как получить "тысячу Зеленского"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы могут получить анонсированную тысячу за вакцинацию в тестовом режиме уже в этом году. Для этого необходимо подать соответствующую заявку до 29 декабря, сообщает РБК-Украина.

"Для того, чтобы успеть получить выплату в первом этапе, надо подать заявку в "Дії" до 29 декабря этого года. То есть, с 19 декабря по 29-е" , - сказал Шмыгаль.

На следующей неделе в приложении "Дія" запустят бета-тестирование услуги, с помощью которой украинцы смогут получить по тысяче гривен за вакцинацию от COVID. А начисление денег начнется с 19 декабря.

"Сегодня правительство утвердит порядок предоставления соответствующих выплат. На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение "Дія". И уже на следующей неделе будет запущен бета-тест этой услуги Министерством цифровой трансформации", - отметил Шмыгаль .

По его словам, для получения денег нужно будет оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально. Потратить деньги можно будет на билеты в кино, на поезда, самолеты и так далее.