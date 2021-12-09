Платные камеры в СИЗО: действие пилотного проекта продлили

Кабинет министров продлил действие платных камер следственных изоляторов в рамках пилотного проекта до 22 апреля следующего года. Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.﻿ Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Кабмин продлил срок реализации экспериментального проекта платных СИЗО до 22 апреля 2022 года" , - написал он.

Согласно сравнительной таблице, соответствующий пилотный проект, предварительно, должен был продлиться до 31 декабря текущего года.

По информации Минюста, с начала реализации проекта услугой воспользовались 1099 раз, общая сумма доходов составила 6105,6 тыс. грн, в результате чего было отремонтировано 108 бесплатных камер на 716 койко-мест.

Напомним что первые в Украине платные камеры в рамках пилотного проекта открылись в Лукьяновском СИЗО еще в начале мая 2020 года.