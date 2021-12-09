В ОП назвали время разговора Зеленского и Байдена

Разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится сегодня около 19:30. Об этом сообщил пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров на своей странице в Facebook﻿.

"Относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможные изменения", - написал Никифоров в Facebook. ﻿

Владимир Зеленский также планирует дать развернутый комментарий по поводу разговора Байдена с Владимиром Путиным после того, как проведет разговор с президентом США.