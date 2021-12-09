Авиа по цене билета на поезд: новые рейсы Киев-Харьков
Air Ocean Airlines запускает новый рейс из Киева, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.
С декабря 2021 года рейсов из Киева в Харьков станет больше: украинская авиакомпания Air Ocean Airlines объявила запуск нового рейса по маршруту Киев – Харьков.
Первый вылет запланирован 24 декабря 2021 года.
Полеты будут осуществляться из аэропорта "Киев" ("Жуляны") шесть дней в неделю (кроме субботы).
Расписание рейсов Киев-Харьков в две стороны:
- Вылет из Киева – 20:15, прилет в Харьков – 21: 25.
- Вылет из Харькова – 7: 35, прилет в Киев – 8: 45
Продолжительность перелета – 1 час 10 минут.
Билеты уже можно приобрести по цене от 957 грн в одну сторону и 1930 грн в две стороны.
Отметим, на сервисе бронирования билетов "Укрзализныци" в первой половине декабря доступны билеты категории "люкс" на поезд из Киева в Харьков по цене от 736 гривен.
Как долететь из Киева в Харьков с другими авиакомпаниями
Актуальные цены на перелеты из Киева в Харьков от других авиаперевозчиков. Среди них – МАУ (Wind Rose).
Ориентировочная стоимость билетов в Харьков на декабрь в одну сторону:
- Wind Rose от 2 136 грн.