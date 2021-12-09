Geely показала электрического конкурента Tesla Semi

Geely показала электрического конкурента Tesla Semi
Фото: Geely

В секторе коммерческого транспорта назревает не меньшая электрическая революция, чем в пассажирском транспорте. Китайские производители и здесь не отстают и имеют уже что-то весомее концептуальных разработок, сообщает 24 Канал.

Geely настроена достаточно серьезно, поскольку это уже второй подобный проект электрического тягача, представленный в течение года. Более того, производство и поставки электрического тяжеловоза обещают начать уже в 2024 году.

Китайская Geely показала концепт электрического тягача, который намерен выпустить через три года под брендом Remote и названием Xinghan H. За пределами Китая тягач планируют продавать под упрощенным названием Homtruck. Электрическая грузовик имеет жилой модуль, не хуже, чем в автокемперах, щедрый набор электронных помощников, 360-градусный обзор и три варианта силовых установок на выбор. Тягачу также обещана автономность четвертого уровня с обновлением ”из воздуха".

В интерьере, напоминающем уютную гостиную космического челнока, используются экологичные материалы. И есть все удобства, необходимые дальнобойщикам в дороге, включая ванную комнату с душем и туалетом, односпальная кровать, холодильник, кухонную зону и даже компактную стиральную машину.

35380__b45b7cd4-2f5e-4d61-ab78-9a32cdcc63f0.jpg
Фото: электрический грузовик Homtruck / Geely

35380__6a81a148-e639-484d-99d3-21982790cb4c.jpg
Фото: электрический грузовик Homtruck / Geely

35380__f04b43d1-0298-4c81-b546-6dd734e7d8b1.jpg
Фото: электрический грузовик Homtruck / Geely

35380__eca0beb8-5a04-4dab-a7f1-3f983a94e922.jpg
Фото: электрический грузовик Homtruck / Geely

35380__9df02091-0982-4001-b2c3-b515986661e8.jpg
Фото: электрический грузовик Homtruck / Geely

35380__dfcf4dc5-a460-4758-90cb-7607b98d5552.jpg
Фото: электрический грузовик Homtruck / Geely

35380__63f522c0-529f-4b16-a102-b923b44e7512.jpg
Фото: электрический грузовик Homtruck / Geely

Силовых установок три на выбор: гибридная, полностью электрическая и метаноловая. Последняя версия имеет силовой агрегат, разработанный дочерней компанией Geely в 2019 году – Farizon Auto.

Кроме Китая, электрогрузовики хотят продавать в Европе, Корее, Японии, США и Канаде. На североамериканском континенте главным соперником китайского тягача будет Tesla Semi.

Новости

analytics