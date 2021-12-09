Скандальный футболист Селезнев попал в новый скандал

В еще одну неприятную историю попал бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев. 36-летний футболист закарпатского "Миная" стал прямо угрожать журналисту Андрею Сенькиву избиением за рассказы о нем в интернете, сообщает Обозреватель.

Поводом для выяснения отношений стал инцидент после игры "Миная" с "Динамо" в чемпионате Украины, когда Селезнев отметился дикой выходкой. На YouTube-канале "Та То Таке" трое журналистов обсудили происшествие и осудили поведение Селезнева.

Евгений Селезнев. Источник: ФК "Минай"

Однако одному из лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги это не понравилось. Он стал звонить ведущему YouTube-канала и в нецензурной форме упрекать в том, что тот подает недостоверную информацию. Также с ним поговорил, довольно культурно, и тренер "Миная" Игорь Леонов.

Селезнев предлагал Сенькиву встретиться, но журналист отказывался. После этого игрок угрожал оппоненту, что с ним свяжутся какие-то люди для выяснения отношений. А в очередном телефонном разговоре уже и сам ему прямо говорил о желании "набить е**ло".

Сначала Сенькив не хотел предавать гласности общение с Селезневым, делая скидку на его эмоциональность. Но после последних разговор решил их опубликовать, считая, что "никто не имеет права позволять себе такое отношение к журналистам, которые просто передают болельщикам информацию".

"Вместо того, чтобы побить рекорд, Селя пытается побить Сенькива" , – пишут поклонники футбола под роликом в сети.

Напомним, Евгений хочет превзойти достижения Сергея Реброва и Максима Шацких, которые забили по 123 мяча в чемпионатах Украины. Сейчас на счету одиозного форварда 117 голов.