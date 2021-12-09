"Евросолидарность" требует отставки мэра Полтавы

Фракция «Европейская Солидарность» в Полтавском городском совете требует отставки мэра города Александра Мамая, заявившего, что на территории Украины происходит братоубийственная война, сообщает Левый берег.

Об этом заявил в своем видеообращении глава фракции «Европейская Солидарность» в Полтавском горсовете Андрей Карпов.

«Уже почти неделя прошла с того времени, когда мэр города Полтава Александр Мамай на телеканале «Наш» сказал, что на территории Украины воюет Россия и США, и что здесь идет братоубийственная война», – сказал Карпов .

По его словам, все сознательные депутаты городского совета, в том числе Европейской Солидарности, выразили свое возмущение этими высказываниями, которые полностью транслируют российскую пропаганду.

«Эти его высказывания уже разошлись в Украине и в стране-агрессоре России, которая теперь использует это как повод для своей пропаганды», – добавил он .