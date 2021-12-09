"Евросолидарность" требует отставки мэра Полтавы
Фракция «Европейская Солидарность» в Полтавском городском совете требует отставки мэра города Александра Мамая, заявившего, что на территории Украины происходит братоубийственная война, сообщает Левый берег.
Об этом заявил в своем видеообращении глава фракции «Европейская Солидарность» в Полтавском горсовете Андрей Карпов.
«Уже почти неделя прошла с того времени, когда мэр города Полтава Александр Мамай на телеканале «Наш» сказал, что на территории Украины воюет Россия и США, и что здесь идет братоубийственная война», – сказал Карпов.
По его словам, все сознательные депутаты городского совета, в том числе Европейской Солидарности, выразили свое возмущение этими высказываниями, которые полностью транслируют российскую пропаганду.
«Эти его высказывания уже разошлись в Украине и в стране-агрессоре России, которая теперь использует это как повод для своей пропаганды», – добавил он.
«Хотел бы услышать от Александра Мамая или опровержение этой информации или объяснение, что он имел в виду. Требую от него извиниться перед памятью 14 тысяч украинцев, погибших за то, чтобы в Полтаве был мир, за то, чтобы полтавчане могли выбирать мэра на честных выборах, и он не назначался из Москвы», – подчеркнул Карпов.