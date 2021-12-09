Киев и Лондон работают над визитом Джонсона в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Лондон работают над визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину в 2022 году. ﻿Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает Новое время.

"Очень хороший визит (в Великобританию — ред), двигаемся вперед, работаем над визитом в следующем году премьер-министра Джонсона в Украину" , — сказал он.

По словам главы ведомства, в среду, 8 декабря, в Лондоне состоялось подготовительное заседание стратегического диалога между Украиной и Великобританией.

"Этот формат — о новом уровне доверия, которое существует между нашими странами" , — сказал Кулеба.

8 декабря Дмитрий Кулеба посетил с визитом Великобританию.

В совместном коммюнике по итогам переговоров глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и Великобритании Элизабет Трасс сказано, что Великобритания совместно с Украиной будет работать над шагами для упрощения режима поездок граждан обеих стран.