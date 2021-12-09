Ситуация на рынке недвижимости Киева и пригорода под конец года

За последние месяцы на первичном рынке жилья Киева наблюдается ощутимое сокращение спроса: в объектах эконом-класса уменьшения покупателей составляет более 40%, в ЖК комфорт-класса уже более 30%, а в объектах бизнес- и премиум-класса снижение активности покупателей превышает 25%, свидетельствуют данные Киевского городского отделения АСНУ, пишет Леся Панченко, РБК-Украина.

Первичный рынок Киева и пригорода

Уменьшение количества покупателей будет сдерживать застройщиков от увеличения цен и стимулировать к предоставлению потенциальным покупателям скидок при приобретении квартир при условии 100-процентной оплаты их стоимости.

По прогнозу Елены Гайдамахи, главы киевского отделения АСНУ, ценовая стабильность на первичном рынке Киева сохранится до конца года. Лишь в 10-15% новостроек пригорода, преимущественно расположенных на расстоянии до 20 км от столицы, стоимость квадратного метра может подорожать в пределах 3-5%.

"Средние цены на новостройки на окраинах Киева на 25% ниже, чем в столице. Именно поэтому часть потенциальных покупателей может переориентироваться с киевских новостроек в ближайший пригород. Весомыми факторами выбора станут стадия и качество строительства, рекреационные и инфраструктурные возможности будущих ЖК, расположение и репутация застройщика. Однако до конца года массового подорожания жилья на окраинах столицы не ожидается. Первичный рынок Киевского региона находится в стадии ценовой стабилизации" , – подчеркнула она.

Ситуация на вторичном рынке

Цены на квартиры вторичного рынка в ноябре почти не изменились. Фактор "красной зоны" несколько повлиял на уровень спроса – в среднем количество потенциальных покупателей сократилось на 15-20% в основном на дома, возведенные после 2000-го года, цены на которые в среднем на 25-30% выше чем на малогабаритные квартиры советской застройки.

"Еще летом наши специалисты заметили слишком высокие темпы ценового роста в течение второй половины 2020 и первой половины 2021 годов. Это было предпосылкой стабилизации цен. Сейчас цены соответствуют имеющемуся платежеспособному спросу" , – рассказала эксперт.

Она считает, что отложенные из-за пандемии сделки будут реализованы в течение 1,5-2 месяцев после завершения периода карантина.

Новая волна подорожания квартир возможна лишь в условиях резкого роста спроса, который должен быть на 20% выше предложения. Зато после реализации отложенных сделок, рост количества покупателей ожидается на уровне 3-5% ежемесячно, что существенно не повлияет на ценовую конъюнктуру.

"Стоимость квартир на вторичном рынке Киева достигла своего экономически мотивированного максимума. И без существенного роста спроса их пересмотр маловероятен. Именно поэтому в ближайшие несколько месяцев не стоит ожидать существенных ценовых изменений".

Рынок аренды квартир

По итогам ноября в сегменте аренды квартир в Киевецены были стабильными. Рост цен в пределах 5% произошел лишь в 3% квартир преимущественно премиальной категории. В то же время стоимость квартир площадью 35-50 кв.м, составляющих более 70% от объемов арендного рынка столицы, осталась почти без изменений.

Елена Гайдамаха отметила, что на начало ноября спрос на аренду малогабаритного жилья был почти полностью реализован. Новая волна пандемии не вызвала отток арендаторов и соответственно не привела к существенному снижению цен.

На ее взгляд, до конца года ценовые колебания в этом сегменте недвижимости являются маловероятными.

"До конца 2021 года на рынке аренды киевских квартир цены останутся постоянными. Реализованный спрос и высокая стоимость отопления будут сдерживать рост стоимости аренды жилья".