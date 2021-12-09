Осадки прекращаются и потепление до +15: прогноз погоды на 10 декабря

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в пятницу, 10 декабря, сообщает Новое время.

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У себя в Facebook синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра к дождям, мороси, мокрому снегу и гололедице добавится сильный ветер.

По прогнозам синоптика, юго-восточный ветер может достигать штормовых значений до 15−22 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей составит +5...+9 градусов, на юге +7...+12, в Крыму до +12...+15 градусов. Холоднее всего будет в западных областях: 0...+4 градуса.

Дождь и мокрый снег наиболее вероятны в западной части Украины, местами в Винницкой, Житомирской и Одесской областях.

На большей части Украины осадков не ожидается, однако возможны туманы и гололедица.

В Киеве﻿ в пятницу без существенных осадков. Температура воздуха ожидается в пределах +7...+8 градусов. Также будет сильный ветер юго-восточного направления.