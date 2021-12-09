НБУ дал прогноз по ценам на газ в 2022 году
Национальный банк Украины ожидает стремительное снижение цен на газ после окончания отопительного сезона в Европе весной 2022 года. В то же время средняя цена за год будет достаточно высокой - 460 долларов за тысячу кубометров, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Средняя цена будет около 460 долларов за тысячу кубометров", - озвучил Николайчук прогноз на 2022 год.
Как отметил замглавы НБУ, цены на газ уже немного скорректировались, а пик был пройден месяц или два назад.
"Мы ожидаем, что в течение следующего года цена на газ будет стремительно снижаться после отопительного сезона", - сказал он.
По его словам, НБУ прогнозирует, что средняя нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.
Напомним, базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены (около 1000 долларов).