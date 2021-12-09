Владимир Зеленский стал первым замом главы российского Минздрава

В России первым заместителем министра здравоохранения стал Владимир Зеленский – тезка украинского президента, сообщает Корреспондент.

"У министра здравоохранения появился еще один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский", - говорится в сообщении правительства РФ.

Зеленский родился в 1979 году в Москве. В 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. С 2000 по 2007 годах Зеленский работал на разных должностях в департаменте бюджетной политики Министерства финансов, а позже – в Минздраве.

"Владимир Зеленский - действительный государственный советник второго класса, кандидат экономических наук. Награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени, имеет благодарности президента России", - отмечают в пресс-службе правительства.

В Минздраве РФ отметили, что Зеленский будет курировать реализацию и развитие программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, развитие системы обязательного медицинского страхования и формированием цифровой среды здравоохранения.