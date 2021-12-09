Новым главой Закарпатской ОГА станет сотрудник СБУ

Кабмин согласовал назначение Виктора Микиты новым главой Закарпатской облгосадминистрации.﻿ Соответствующей проект указа президента был одобрен на заседании правительства, сообщает Новое время.

Во время своего выступления на заседании Кабмина Микита заявил, что является действующим сотрудником Службы безопасности Украины.

"На данный момент я действующий сотрудник Службы безопасности. Работал в разных сферах — и юристом, и в частных предприятиях. Родом из Закарпатья, проблематика Закарпатья мне известна" , — отметил он.

На данный момент временным и.о главы Закарпатской ОГА является Петр Добромильский. Он руководит регионом после увольнения с должности Анатолия Полоскова.