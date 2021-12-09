Пандемия в США привела к крупнейшим страховым выплатам по смерти

Пандемия коронавируса в 2020 году привела к самому большому увеличению выплат по страхованию жизни в США со времен эпидемии "испанки" 1918 года. Выплаты пособий по смерти выросли на 15,4% в 2020 году до 90,43 млрд долларов, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

При этом в 1918 году в США выплаты выросли на 41%.

Удар по страховой отрасли оказался меньше, чем ожидалось в начале пандемии, поскольку многие жертвы были пожилыми людьми, у которых обычно меньше страховых полисов. В 2019 году страховая отрасль выплатила 78,36 млрд долларов, и выплаты, как правило, скромно увеличивались каждый год.

При этом коронавирус стимулировал самый быстрый рост продаж страховых полисов за последние 25 лет. В сочетании с хорошей доходностью некоторых инвестиций страховщиков, активы отрасли увеличились на 7,7% до 8,2 трлн долларов в 2020 году.

По словам агент страховой компании New York Life Insurance Co, в 2020 году умерли 23 клиента. Большинство из них были в возрасте 80-90 лет, а выплаты варьировались от 50 тысяч до 3 млн долларов.