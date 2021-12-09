Штамм COVID-19 "омикрон" дает легкие симптомы заражения

Новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" продолжает распространяться в Европе, однако пока неясно, вытеснит ли он штамм "дельта". У заразившихся "омикроном" наблюдаются преимущественно легкие симптомы заражения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вариант "омикрон", который ВОЗ классифицировала как вызывающий обеспокоенность, уже был выявлен в нескольких европейских странах. Предварительные данные позволяют предполагать, что он ("омикрон") может быть более заразным, чем вариант "дельта", - заявил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями европейского регулятора EMA Марко Кавалери.

По его словам, пока неясно, в какой перспективе "омикрон" сможет вытеснить вариант "дельта" как доминирующий вариант.

"По имеющимся в настоящий момент данным, случаи заражения ("омикроном" - ИФ) - в основном с легким течением болезни", - сказал Кавалери.

Однако он отметил, что для изучения этого штамма и к каким последствиям может привести заражение им, нужно время.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и дает большое число мутаций.