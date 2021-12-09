Накануне праздников Украину завалили фальсификатом икры и алкоголя
В Украине началась массовая продажа фальсифицированной икры и поддельного алкоголя. Так мошенники пользуются повышенным спросом на эти товары в преддверии Нового года, сообщает Обозреватель.
Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
"Икру продают по 140 гривен за баночку, как будто она произведена в Российской Федерации. Но на самом деле это белковая "икра", – сообщил он.
"Вам продают не икру, а подделку, не настоящий алкоголь, а фальсификат. Дай Бог, чтоб не суррогат. От фальсификата болит голова, а от суррогата люди иногда и умирают", – предупредил эксперт.
Он пояснил, что чаще всего фальсификат можно встретить не в больших торговых сетях, а в маленьких магазинах, ларьках, рынках.
"Крупные торговые сети составляют порядка 40% от общего рынка. 60% рынка – это маленькие магазины, базары, ярмарки, стихийная торговля", – уточнил Несмиянов.
В этом контексте он рассказал о недавнем рейде Союза потребителей по магазинам Запорожья. Он показал огромные масштабы фальсификаций.
"Заходим в магазин – несколько видов подделанного "белорусского" масла. Следующий магазин – фета, молочная подделка, следующий – подделанная колбаса, не высший сорт, а какой-то мясосодержащий продукт. Не кофе Lavazza, а подделка в старых пачках. Не оливковое масло, а не понятно, что. И понеслось", – заявил эксперт.