Накануне праздников Украину завалили фальсификатом икры и алкоголя

В Украине началась массовая продажа фальсифицированной икры и поддельного алкоголя. Так мошенники пользуются повышенным спросом на эти товары в преддверии Нового года, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Икру продают по 140 гривен за баночку, как будто она произведена в Российской Федерации. Но на самом деле это белковая "икра" , – сообщил он.

"Вам продают не икру, а подделку, не настоящий алкоголь, а фальсификат. Дай Бог, чтоб не суррогат. От фальсификата болит голова, а от суррогата люди иногда и умирают" , – предупредил эксперт.

Он пояснил, что чаще всего фальсификат можно встретить не в больших торговых сетях, а в маленьких магазинах, ларьках, рынках.

"Крупные торговые сети составляют порядка 40% от общего рынка. 60% рынка – это маленькие магазины, базары, ярмарки, стихийная торговля" , – уточнил Несмиянов.

В этом контексте он рассказал о недавнем рейде Союза потребителей по магазинам Запорожья. Он показал огромные масштабы фальсификаций.