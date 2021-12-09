Нацбанк ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП
Национальный банк Украины ожидает дефицит бюджета на 2021 год на уровне 4% ВВП при запланированных в законе о госбюджете 5,5% валового внутреннего продукта, сообщает УНИАН.
Об этом на пресс-брифинге сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин.
"Фактический дефицит, по нашим оценкам, составит примерно 4%", - сказал Лупин.
При этом, по его словам, дофинансирование дефицита состоится на 40 млрд грн до конца года при определенных законом 150 млрд грн.
"И если говорить о финансировании, то согласно закону о госбюджете, потребность финансирования дефицита госбюджета составляет 150 млрд грн. Мы ожидаем, что фактическое финансирование бюджета будет на уровне примерно 40 млрд грн", - добавил он.
Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за десять месяцев 2021 года составил 54,5 млрд грн.