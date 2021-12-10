В Украине нашли раритетный Fiat 508 Ballila

Житель Ужгорода отреставрировал автомобиль Fiat начала 1930-х годов. На протяжении 35 лет машина ржавела на одной из улиц Мукачево, сообщает Обозреватель.

Отреставрированный автомобиль 30-х годов родом из Италии отыскали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2.

Юрий Русняк решил забрать на реставрацию ржавую машину, которая десятки лет простояла просто на улице и превратилась в кучу металлолома.

До реставрации узнать в этом автомобиле детище компании FIAT было достаточно сложно. Источник: скриншот видео 2+2

"Сначала я не мог понять, что это вообще за модель. Начал изучать информацию в интернете, обращался за помощью к друзьям, которые разбираются в машинах. Позже удалось установить — это Fiat 508 Ballila" , — рассказывает владелец.

Реставрация длилась несколько лет. Источник: скриншот видео 2+2

Реставрация длилась несколько лет. Главной целью Юрия было сохранить подлинный вид авто. Благодаря усердной работе мастера, сегодня автомобиль почти в идеальном состоянии. Некоторые детали он специально заказывал за границей. Сидения, двери, руль, коробка передач, мотор и колеса — оригинальные. Машина имеет двухдверный кузов седан, причем двери открываются против хода машины.

Машина имеет двухдверный кузов седан, причем двери открываются против хода машины. Источник: скриншот видео 2+2

К слову, компания Fiat выпустила недорогую и достаточно экономичную малолитражку 508 Ballila в 1932 году, учитывая финансовый кризис. В среднем автомобиль расходовал 8 литров бензина на 100 км. Модель понравилась не только итальянцам, поэтому значительная часть этих машин отправлялась на экспорт.