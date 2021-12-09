Франция планирует реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмануэль Макрон раскрыл приоритеты страны на период своего председательства в Совете ЕС, который начнется уже в январе 2022 года. Планирует реформирование Шенгенской зоны, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Макрона, в первую очередь Франция инициирует реформирование Шенгенской зоны по двум направлениям:

политическое управление Шенгенской зоной, в рамках которого будет создана специальная организация. Она будет проводить встречи с профильными министрами;

создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.