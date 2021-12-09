Офис генпрокурора заказал антикоррупционный форум декоратору "Квартала 95"

Офис генерального прокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя, который был зарегистрирован 3 месяца назад и раньше работал с "Кварталом 95", сообщает Украинская правда.

Заместитель генпрокурора Роман Говда 30 ноября подписал два договора с физическим лицом-предпринимателем Олийником Виталием Петровичем.

При этом оба документа касаются аналогичных услуг: оформления и материального обеспечения зал в КВЦ "Парковый", где проводили форум.

Общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе.

Благодаря тому, что услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тысяч гривен, открытый тендер не проводили. При этом каждая закупка стоила ровно 199 982,78 гривен.

Услуги, заказанные у Олийника по первому договору

Услуги, заказанные у Олийника по второму договору

Житель города Бровары Виталий Олийник зарегистрировался как физическое лицо предприниматель только в сентябре 2021 года. Ранее он не выигрывал никакие государственные тендеры.

В то же время, согласно данным специализированных программ, номер телефона Олийника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актер "Квартала 95" – УП)" и т.д.

Виталий Олийник Фото: соцсети

"Украинская правда" обратилась к Олийнику за комментарием с вопросом: "Учитывая, что вы сотрудничали с "Кварталом 95", договаривались ли вы неофициально с кем-то из власти о закупке?". Мужчина ответил, что не договаривался, но не опроверг свое сотрудничество с проектом президента.

УП также обратилась за комментарием к Офису генерального прокурора с просьбой объяснить, почему закупка была разбита на два дороговых и по какому критерию был избран ФЛП Олийник.