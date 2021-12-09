ГБР завершило расследование против Лероса: ему грозит до 3 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении народного депутата Гео Лероса, которого подозревают в хулиганстве и невыполнении решения суда, сообщает Деловая столица.

Следователями ГБР было установлено, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей. Нардеп был обязан опровергнуть распространенную им информацию, но умышленно не сделал этого.

Также, в ноябре Леросу сообщили о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады. Было установлено, что 4 ноября 2021 года Лерос, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

Квалифицированы уголовные правонарушения по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения) и по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.