Экс-чемпион мира из Украины вернулся в бокс с нокаутом

Знаменитый украинский тяжеловес Роман Головащенко (21-5, 19 КО) триумфально вернулся в ринг после двухлетнего перерыва, сообщает Обозреватель.

34-летний чемпион Европы по версии IBF (2016—2018) и чемпион мира по версии GBC (2009—2014) победил в Киеве азербайджанца Тариеля Джафарова (8-5, 7 КО), завоевав титул UBO International.

Бой начался в невысоком темпе. Оба бойца старались не форсировать события, много внимания уделяя защите.

Бой начался в невысоком темпе. Источник: кадр из видео

Винничанин никак не мог пробить соперника, но ситуация изменилась на последней минуте.

Головащенко зажал соперника в угол. Источник: кадр из видео

Роман четко попал по печени Джафарову, заставив того скривится от боли и отвернуться. Представитель Баку не стал падать в нокдаун, чем воспользовался украинец, попав несколько раз в голову.

Головащенко избивал соперника. Источник: кадр из видео

Тариэль оказался "закрыт" в углу, уйдя в глухую защиту. Несколько десятков секунд Головащенко просто избивал оппонента, который не оказывал никакого сопротивления.

Украинец победил в 1-м раунде. Источник: кадр из видео

За 20 секунд до гонга Джафаров просто отвернулся, повиснув на канатах и рефери остановил бой.