Экс-чемпион мира из Украины вернулся в бокс с нокаутом
Знаменитый украинский тяжеловес Роман Головащенко (21-5, 19 КО) триумфально вернулся в ринг после двухлетнего перерыва, сообщает Обозреватель.
34-летний чемпион Европы по версии IBF (2016—2018) и чемпион мира по версии GBC (2009—2014) победил в Киеве азербайджанца Тариеля Джафарова (8-5, 7 КО), завоевав титул UBO International.
Бой начался в невысоком темпе. Оба бойца старались не форсировать события, много внимания уделяя защите.
Винничанин никак не мог пробить соперника, но ситуация изменилась на последней минуте.
Роман четко попал по печени Джафарову, заставив того скривится от боли и отвернуться. Представитель Баку не стал падать в нокдаун, чем воспользовался украинец, попав несколько раз в голову.
Тариэль оказался "закрыт" в углу, уйдя в глухую защиту. Несколько десятков секунд Головащенко просто избивал оппонента, который не оказывал никакого сопротивления.
За 20 секунд до гонга Джафаров просто отвернулся, повиснув на канатах и рефери остановил бой.