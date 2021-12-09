Во Львове пикетировали консульство Польши из-за визового скандала

Более трех десятков митингующих собрались сегодня возле консульства Польши во Львове в знак протеста против повторного избрания польской рекрутинговой компании победителем тендера по оформлению виз, сообщает УНИАН.

Активисты, с июня проводящие акции с требованием отстранить фирму по трудоустройству от участия в конкурсе, передали представителям дипломатического представительства петицию. В консульстве пообещали разобраться и отреагировать на обращение.

В документе отмечается, что тендерный комитет "откровенно лоббирует польскую рекрутинговую компанию Personnel Service".

"Еще раз подчеркиваем, что фирма по трудоустройству не может участвовать в процессе выдачи рабочих виз для украинских трудовых мигрантов, ведь это нарушает принципы свободной конкуренции и ведет к монополизации рынка" , - отмечается в петиции.

По мнению протестующих, " это решение нанесет существенный удар по десяткам тысяч предпринимателей - представителям малого и среднего бизнеса в Украине и Польше, оказывающим посреднические услуги по поиску работы в Польше " и " несет значительные риски ухудшения условий трудоустройства для миллионов украинских трудовых мигрантов ".

"Мы убеждены, что этот тендер станет предметом расследования антикоррупционного учреждения Республики Польша" , - отмечается в обращении.

Пикетчики призвали дипломатов отозвать подписи под решением о победителе тендера и не подписывать контракт с рекрутером, " который даже не имеет денег для исполнения взятых обязательств ".

Как сообщалось, в июне 2021 года посольство Польши объявило победителем тендера по выбору визового оператора консорциум Personnel Service (Польша) - TLScontact (Франция). После жалоб участников тендера и акций протеста результаты пересмотрели на предложение греческой компании. Но 3 декабря победу вернули альянсу с Personnel Service, который занимается услугами по трудоустройству и имеет в Украине дочернюю компанию Viza Staff, где работают сотрудники рекрутера Visa Staff International.

Personnel Service объявил в декабре о слиянии с компанией Trinity и выпуске акций для привлечения инвестиций в создание сети визовых центров в Украине.