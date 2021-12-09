Генсек ООН поедет на Олимпиаду в Китае

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял предложение правительства Китая посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь получил приглашение от китайского правительства в феврале посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, и он его принял" , - сказал Дюжаррик.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.