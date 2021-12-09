Макрон об участии США в "Нормандии": не заменит существующий формат

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие Соединенных Штатов в вопросе урегулирования в Украине не заменит существующий нормандский формат, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Макрон также поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что он координировал действия с европейскими партнерами для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что это координация не заменит формат, который существует. Президент Байден сам в коммюнике отметил важность нормандского формата" , - заявил он.

Отметим, у президента Украины Владимира Зеленского выступили за любые форматы переговоров с Россией.