Байден позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Он состоялся после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Безопасный разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским начался в 13:34 по восточноевропейскому времени (20:34 по киевскому времени) согласно Белому дому" , - говорится в Twitter корреспондента CNN.

President Biden’s secure call with Ukrainian President Zelensky began at 1:34 PM ET, per the White House — Jennifer Hansler (@jmhansler) December 9, 2021

Напомним, что 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов, во время которого, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

Кроме того, в ходе переговоров Байден предупредил Путина, что Россия столкновения с мощными экономическими санкциями и другими мерами со стороны США и партнеров в случае вторжения в Украину.

Зеленский положительно оценил разговор президентов США и России. Глава государства пообещал прокомментировать подробности после беседы с американским лидером.