Украина и Хорватия проводят в Киеве бизнес-форум

В КВЦ "Парковый" 8 декабря стартовал украинско-хорватский бизнес-форум, в котором принимают участие представители 60 компаний из Хорватии, сообщает Деловая столица.

Во время работы форума будет представлена международная площадка для развития экономических отношений двух стран — украинско-хорватского делового совета.

Телеканал "Дом"

На форуме выступил премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Хорватии Андрей Пленкович.

Как отметил глава украинского правительства, Украина стремится, чтобы потенциальные инвесторы чувствовали себя в нашей стране уверенно, комфортно и защищено.

"В прошлом году мы активизировали приватизацию государственных предприятий. На сегодняшний день есть ряд удачных примеров. Приватизация проходит на открытых аукционах, и я приглашаю инвесторов из Хорватии также участвовать в приватизационных процессах" , — цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабинета министров.

По словам главы украинского правительства, Украина также активизировала инструмент государственно-частного партнерства. В частности, есть примеры успешной концессии портов, а также готовится строительство концессионных автобанов. Продолжается активная подготовка и подписание соглашений о разделе продукции в газодобывающей отрасли. Следующим шагом премьер назвал соглашение о распределении продукции в области критического сырья.

Еще одним важным проектом, способствующим развитию инвестиционной инфраструктуры, как отметил Шмигаль, является сеть из 52 индустриальных парков и активная цифровизация государственной сферы. Также государство будет инвестировать средства в мероприятия по энергоэффективности.

"Украинское правительство ставит в приоритете европейскую интеграцию нашей страны и соответственно сотрудничество со странами Европейского Союза" , – подытожил премьер Украины.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, отметил, что сегодня представители хорватского бизнеса видят потенциал Украины и интенсивность двусторонних отношений. Он добавил, что предприниматели видят, как власти Украины ускорили реформы и урегулировали правовую систему. По его словам, это гарантирует безопасность и надежность их инвестиций.