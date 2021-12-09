Концерн "Укроборонпром" прекращает существование

Правительство приняло решение о реорганизации госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, сообщает УНИАН.

Соответствующие постановление и распоряжение одобрены сегодня, 9 декабря, на заседании правительства.

Напоминается, что 1 октября 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1630-IX "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", ключевая цель которого - повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК.

Концерн прекратит свое существование путем преобразования в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству Украина. Государственные унитарные и казенные предприятия "Укроборонпрома" будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут находиться под 100%-ным контролем и принадлежать государству.

Трансформация "Укроборонпрома" позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного ОПК и ведущими мировыми оборонными компаниями благодаря:

внедрению модели корпоративного управления на предприятиях - в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление;

трансферу новейших технологий, которые необходимы, чтобы производить современное высокотехнологичное вооружение и военную технику для нужд Вооруженных сил Украины;

созданию совместных проектов, программ и предприятий с зарубежными партнерами из стран-партнеров, что откроет новые возможности для предприятий ОПК Украины;

привлечению инвестиций, в частности иностранных, с целью модернизации производства и внедрения инноваций.

Завершающий, третий, этап трансформации ГК должен начаться в июне-июле 2022 года.