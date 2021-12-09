Геращенко объяснила позицию США по оказанию военной помощи

Соединенные Штаты Америки, несмотря на поддержку Украины, честно заявили, что не будут воевать за нее в случае вторжения российских войск. Поэтому наше государство должно вести профессиональную и жесткую политику и понимать: воевать за Украину будет только Украина, сообщает Обозреватель.

Об этом заявила народный депутат, сопредседатель партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в программе "Народ против с Наташей Влащенко" в четверг, 9 декабря. Так она ответила на вопрос относительно того, почему США водят санкции против украинских коррупционеров, но решили не отправлять дополнительные войска в Украину, несмотря на угрозу со стороны России.

"США, как и другие страны мира, абсолютно честно заявили, что они не будут воевать за Украину. И это нужно признать, как факт. США готовы нас поддерживать, этой поддержкой нужно дорожить, нужно ее усиливать, но воевать за Украину будет и может только Украина . Мы должны проводить более жесткую, более профессиональную политику" , – сказала Геращенко.

Орест Сохар. Источник: Скриншот

По словам нардепа, Америка видит, что наше государство вкладывает большие средства в строительство и ремонт дорог вместо того, чтобы покупать оружие и повышать зарплаты защитникам Украины на фронте.

"Почему США должны заботиться о нашем оружии? Они задают справедливый вопрос: "А где здесь вы?". Если Украина уже три года не поднимает зарплаты нашим воинам, почему США должны сюда посылать своих сыновей? Такого не будет. Нам нужно понять, что мир жесткий, никто не должен за нас воевать. Мы должны за себя воевать" , – подчеркнула политик.

Ирина Геращенко. Источник: Скриншот

Она отметила, что украинский президент Владимир Зеленский должен находиться в постоянном контакте с партнерами в Брюсселе, Париже, Берлине, Вашингтоне, где должен рассказывать о нашей армии, защищающей демократию. Также он должен требовать для Украины наибольших преференций и бороться за украинскую независимость.

Как подчеркнула политик, представители оппозиции могли бы вместе с Зеленским участвовать в этих процессах.

"От этого выиграла бы Украина" , – добавила представительница "ЕС".

Напомним: глава США Джо Байден заявил, что страна не будет посылать в Украину своих военных для защиты от возможного вторжения России на территорию нашего государства. Вместо этого РФ пригрозили экономическими санкциями.