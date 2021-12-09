Появилась первая информация о разговоре Байдена с Зеленским

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе переговоров президентов США и Украины в четверг американский лидер Джозеф Байден заявил, что любые решения, касающиеся Украины, не могут быть приняты без Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Байден сказал, что любые решения, которые касаются Украины, не могут быть без Украины", - передал Ермак слова Байдена в эфире программы "Право на владу" в четверг.

По словам главы Офиса президента, что "США предоставят всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать отпор (России – ИФ) в любое время".

Он также добавил, что Байден поприветствовал Зеленского с большим прогрессом в проведении реформ, в частности, судебной реформы.

"Мы сегодня увидели все сигналы, которые были посланы в виде санкций и которые были приняты в отношении человека, который блокировал в самом верху Конституционного суда Украины проведение этих реформ", - сказал Ермак.

Зеленский заверил Байдена, что начинать войну не собирается.

"Президент сегодня об этом сказал: Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы только хотим вернуть наши территории", - передал Ермак слова украинского президента.

"Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное и независимое украинское государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и от членов НАТО", - заявил Ермак.

Он добавил, что переговоры длились полтора часа, беседа была теплой и откровенной.