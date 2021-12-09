Шольц назвал Лукашенко диктатором без легитимной поддержки

Шольц назвал Лукашенко диктатором без легитимной поддержки

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко диктатором, который не имеет легитимной поддержки среди населения собственной страны. С таким утверждением Шольц выступил в четверг на пресс-конференции в Берлине по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель Германии, сообщает ТАСС.

"Что касается вопроса миграции, а сейчас она идет в особенности через Белоруссию, то мы обсудили эту тему, и это правильно в свете нынешней ситуации", - отметил Шольц.
"Совершенно ясно, что диктатор в Белоруссии, а иначе его назвать нельзя, не имеет легитимности со стороны собственного населения и попытался посредством беженцев оказать давление", - считает канцлер.

По оценке Шольца, приток мигрантов через Белоруссию сейчас "по большей части остановлен", поскольку "ЕС и Германия оказали очень много давления и дали четкие указания авиакомпаниям, аэропортам, поговорив со многими странами, откуда отправлялись авиарейсы в Белоруссию".

"И действительно видно, что это [приток мигрантов в ЕС] пошло на убыль", - утверждал он.

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