На законных основаниях: Резников о корабле ВМС у Керченского пролива

Сегодня, 9 декабря, ФСБ России заявило о том, что украинское судно "Донбасс", якобы приблизилось к Керченскому проливу без предварительной заявки на прохождение и расценило это как провокацию со стороны Украины. Министр обороны Алексей Резников отметил это очередным российский информационным вбросом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам министра, Российская Федерация продолжает свои манипуляции называя сегодняшний "инцидент" провокацией, поскольку судно "Донбасс" является поисково-спасательным и не имеет никакого оружия на борту.

"Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм" , - отметил Резник.

Также министр отметил, что Азовское море есть акваторией общего пользования, в связи с чем украинские корабли имеют полное право находиться там.