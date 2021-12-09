Вильнюсский суд осудил несуществующего человека

Иностранец, который выдал себя за гражданина Румынии, одурачил вильнюсскую полицию и прокуратуру, предъявив фальшивые документы, а суд в результате осудил несуществующего человека, сообщает Делфи.

Постановление суда за вождение в нетрезвом состоянии вступило в силу, а обман раскрылся только после того, как Литва решила сообщить Румынии о вынесенном приговоре.

Полиция признает, что ошибку допустили в самом начале, когда у стражей порядка не возникли подозрения в связи с подделкой предъявленного им документа, сейчас уже известно, что документ был фальшивкой. Сейчас суд обязал найти подозреваемого и допросить его по делу о подделке документов. Удастся ли это сделать - неизвестно, ведь мужчина уже давно мог уехать из Литвы.