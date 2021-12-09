Грызлов недоволен, попытками включить Германию и Францию в СЦКК

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы выступила с инициативой включить представителей Германии и Франции в состав Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

"Киев внес проект заявления, содержащий откровенно абсурдные предложения. Показательным примером было предложение украинской делегации до конца сегодняшнего дня радикально реформировать Совместный центр контроля и координации, включив туда Германию и Францию. Несмотря на все аргументы Донбасса, украинские представители упорно настаивали на этом нелепом предложении, продемонстрировав полное пренебрежение жизнями своих граждан по обе стороны линии соприкосновения" , — сказал он.

Грызлов назвал инициативу Украины "грубой имитацией переговоров".

"Представители Киева продолжили грубую имитацию переговоров, настойчиво уклоняясь от согласования с Донецком и Луганском каких-либо практических решений по актуальным вызовам соблюдения перемирия" , — сказал он.