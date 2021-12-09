Байден не обсуждал с Путиным вопрос границ Украины - Госдеп

Президенты США и России на онлайн-саммите, который состоялся 7 декабря, не обсуждали вопрос государственных границ Украины. США не собираются обсуждать вопросы Украины без участия самой Украины.﻿ Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-то судьбы. Мы не обсуждаем ничего об Украине без Украины" , - сказал представитель Госдепа.

Прайс отметил, что на переговорах президентов США и России не было заключено ни одного соглашения, а также не было никаких уступок в отношении Украины.