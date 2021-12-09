Байден не обсуждал с Путиным вопрос границ Украины - Госдеп
Президенты США и России на онлайн-саммите, который состоялся 7 декабря, не обсуждали вопрос государственных границ Украины. США не собираются обсуждать вопросы Украины без участия самой Украины. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
"Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-то судьбы. Мы не обсуждаем ничего об Украине без Украины", - сказал представитель Госдепа.
Прайс отметил, что на переговорах президентов США и России не было заключено ни одного соглашения, а также не было никаких уступок в отношении Украины.