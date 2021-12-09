США опровергли заявления о давлении на Украину по автономии ОРДЛО

Белый дом опроверг информацию СМИ о якобы оказываемом США давлении на Украину по автономии временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО). Эти заявления являются абсолютной ложью, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Информация о давлении со стороны США на Украину, чтобы та предоставила частичную автономию ОРДЛО, является абсолютно ложной" , - сказала Псаки.

Вопрос, который задала журналистка представителю Белого дома звучал так:

"Были сообщения, что США оказывают давление на Украину, чтобы та уступила России часть территории, удержав ее от вторжения".

Напомним, ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы Киев предоставил автономию ОРДЛО.