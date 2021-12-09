Байден пообщался с лидерами "Бухарестской девятки"

Глава администрации США Джо Байден провел в четверг телефонный разговор с лидерами "Бухарестской девятки", посвященный, как анонсировала американская сторона, его недавней беседе с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Об этом сказали в четверг журналистам в Белом доме.﻿ Как там уточнили, разговор продолжался 40 минут.

"Звонок президента лидерам группы "Бухарестская девятка" в лице наших союзников с восточного фланга НАТО длился с 15:17 до 15:57 во времени восточного побережья США (22:17-22:57 по Киеву)" , - отметили в Белом доме.

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.