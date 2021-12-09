В штабе ООС заявили, что корабль "Донбасс" не заходил в Керченский пролив

Корабль Военно-Морских сил ВСУ "Донбасс" не заходил в Керченский пролив, как об этом ранее заявили в ФСБ России, сообщает Укринформ.

“По поводу фейковых заявлениях ФСБ РФ в сети интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС вооруженных сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны” , - говорится в Фейсбуке пресс-службы ООС.

В ООС добавили, что корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу.