Украина получила сигналы об оборонной поддержке - Резников

Украина получила от партнеров сигналы о поддержке обороны. В частности ВСУ нуждаются в системах ПРО.﻿ Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире "Право на владу", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Министр обороны представил перечень потребностей, которые интересуют Вооруженные силы Украины.

"Получил достаточно положительные сигналы, которые мы можем получить. Не могу раскрывать, но могу сказать, что у нас есть определенные приоритеты - это ПРО и ПВО" , - заявил министр.

Также ВСУ интересуют "киберпространство и киберзащита, море и радиоэлектронная борьба".