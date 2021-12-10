Украина получила сигналы об оборонной поддержке - Резников
Украина получила от партнеров сигналы о поддержке обороны. В частности ВСУ нуждаются в системах ПРО. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире "Право на владу", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Министр обороны представил перечень потребностей, которые интересуют Вооруженные силы Украины.
"Получил достаточно положительные сигналы, которые мы можем получить. Не могу раскрывать, но могу сказать, что у нас есть определенные приоритеты - это ПРО и ПВО", - заявил министр.
Также ВСУ интересуют "киберпространство и киберзащита, море и радиоэлектронная борьба".
"Это нам нужно для защиты нашей критической инфраструктуры, АЭС, аэродромов", - сказал Резников.